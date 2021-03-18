Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал маразмом заявление Киева о моральном долге Германии помочь Украине вернуть Крым. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости

Посол Мельник хочет, чтобы Германия вернула Крым Украине © из открытых источников

По его словам, оценки крымского вопроса в подобном контексте вызывают недоумение.

На днях посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву вернуть Крым под свой контроль. По его словам, это «моральный долг» Германии, вытекающий из «вечной исторической ответственности перед Украиной за нацистскую тиранию».

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Хотя руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с РФ.