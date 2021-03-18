Украинская прокуратура открыла уголовное дело по факту задержания сотрудниками ФСБ РФ во вторник в Крыму гражданина Украины, журналиста-фрилансера «Радио Свобода»* Владислава Есипенко. Об этом 17 марта в своем Facebook сообщила пресс-секретарь "прокуратуры АР Крым и Севастополя» (структура генпрокуратуры Украины - ред.) Екатерина Диденко

Задержанный в Крыму украинский агент работал на «Радио Свобода»* © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По ее словам, действия правоохранителей квалифицированы как «незаконное лишение свободы», что влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В свою очередь МИД Украины выразил протест в связи с действиями спецслужбы РФ и требует освободить журналиста.

Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по данным ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, в его машине найдено самодельное взрывное устройство.

Информационный сайт «Крым.Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих экстремизм и диверсии в отношении Крыма. Минюст России в 2017 году внес «Крым.Реалии» и ряд других проектов «Радио Свобода» в реестр СМИ-иностранных агентов.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента