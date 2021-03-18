«Начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект "Крым.Реалии") на территории временно оккупированного полуострова», — написала она.
По ее словам, действия правоохранителей квалифицированы как «незаконное лишение свободы», что влечет наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
В свою очередь МИД Украины выразил протест в связи с действиями спецслужбы РФ и требует освободить журналиста.
Согласно оперативной информации ФСБ РФ, Есипенко снимал на фото и видео объекты жизнеобеспечения и людные места на полуострове. Сам задержанный, по данным ФСБ, признался, что работал на спецслужбы Украины, в его машине найдено самодельное взрывное устройство.
Информационный сайт «Крым.Реалии» — проект украинской службы «Радио Свобода», начавший работу в марте 2014 года. Одно время был заблокирован на территории Крыма из-за публикации материалов, оправдывающих экстремизм и диверсии в отношении Крыма. Минюст России в 2017 году внес «Крым.Реалии» и ряд других проектов «Радио Свобода» в реестр СМИ-иностранных агентов.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента