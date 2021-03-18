Когда Владимир Зеленский стал президентом Украины, он объединял искренних людей и тех, кто делал ставку на смену власти. Сегодня этого уже нет. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Украинская политика вернулась в домайданный период © Facebook, Петр Толстой Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее были введены санкции в отношении одного из лидеров политсилы Виктора Медведчука. Кроме того, СБУ сообщила, что оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

Эксперт отметил, что в то время в его пользу сыграли искренняя надежда избирателей на то, что он поменяет ситуацию, и политтехнологические игры, но все уже разобрались, что ничего поменять он не может и не хочет.

«Естественно, к следующим выборам он подойдет полностью голым, без союзников и тех, кто в него верит. Будет обычная куча-мала, в которой несколько сил дерутся за то, чтобы вылезти наверх», — прогнозирует Акопов.

Если люди разочаровываются в политиках, они могут поднять уровень доверия к себе тем, что будут закрывать оппонентов, имеющих возможность вести пропаганду против него, но поддержка Зеленского от этого не вырастет, такими шагами он только ухудшает свое положение, заключил собеседник издания.

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