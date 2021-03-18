Падение авторитета президента Украины Владимира Зеленского, его рейтинга и возвращение страны в ситуацию открытой борьбы всех против всех приводят к тому, что он пытается укрепить свою власть любыми способами. Об этом рассказал обозреватель РИА Новости Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Петр Акопов: Украинская политика вернулась в домайданный период © Facebook, Петр Толстой Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее были введены санкции в отношении одного из лидеров политсилы Виктора Медведчука. Кроме того, СБУ сообщила, что оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене.

Зеленский пытается собрать разрушающийся под ним фундамент, для этого ему нужно любыми способами выдавливать конкурентов, и он будет на них всячески давить, чтобы не допустить роста их популярности, считает эксперт.

«Зеленского воспринимали как новичка, который пришел не из прогнившего политического класса, а со стороны и будет свежим, ни с кем не связанным политиком. Но этого не произошло. Силы, которые с ним борются, оппозиционные и олигархические, будут продолжать рвать его на куски», — прогнозирует Акопов.

Попытками запретов телеканалов и уголовным делом против Шария Зеленский прибавит популярности тем, на кого он давит, заключил собеседник издания.

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