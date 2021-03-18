В начале февраля Владимир Зеленский своим указом заблокировал работу трех телеканалов, которые связывают с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь». Позднее были введены санкции в отношении одного из лидеров политсилы Виктора Медведчука. Кроме того, СБУ сообщила, что оппозиционный блогер Анатолий Шарий стал фигурантом уголовного дела о госизмене.
Зеленский пытается собрать разрушающийся под ним фундамент, для этого ему нужно любыми способами выдавливать конкурентов, и он будет на них всячески давить, чтобы не допустить роста их популярности, считает эксперт.
«Зеленского воспринимали как новичка, который пришел не из прогнившего политического класса, а со стороны и будет свежим, ни с кем не связанным политиком. Но этого не произошло. Силы, которые с ним борются, оппозиционные и олигархические, будут продолжать рвать его на куски», — прогнозирует Акопов.
Попытками запретов телеканалов и уголовным делом против Шария Зеленский прибавит популярности тем, на кого он давит, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.