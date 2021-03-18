На оккупированной территории Донецкой Народной Республики остались Краматорск с его машиностроением и Мариуполь с его машиностроением, металлургией и морским портом. Об этом рассказал донецкий журналист и писатель Олег Измайлов в интервью изданию Украина.ру

Олег Измайлов: Запад уже воюет с Россией в Донбассе руками Украины © Facebook, Олег Измайлов

«Сегодня это главная проблема Донбасса. Надо их возвращать», — подчеркнул Измайлов.

По его словам, сегодня Донбасс с каждым годом все меньше интересен России, потому что промышленная и технологическая база региона в условиях длительной экономической блокады, непризнанности и войны тает просто на глазах.

Однако уровень образованности и способность к выживанию по сравнению со средним российским или украинским регионом просто зашкаливает, что является и бедой, и преимуществом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.