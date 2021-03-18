Эксперт также отметил, что Луганская Народная Республика осталась без НПЗ Лисичанска и химического машиностроения и химии Северодонецка и Рубежного, которые являются лучшими индустриальными кластерами края.
«Сегодня это главная проблема Донбасса. Надо их возвращать», — подчеркнул Измайлов.
По его словам, сегодня Донбасс с каждым годом все меньше интересен России, потому что промышленная и технологическая база региона в условиях длительной экономической блокады, непризнанности и войны тает просто на глазах.
Однако уровень образованности и способность к выживанию по сравнению со средним российским или украинским регионом просто зашкаливает, что является и бедой, и преимуществом, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.