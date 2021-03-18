Олег Измайлов: Запад уже воюет с Россией в Донбассе руками Украины
Олег Измайлов: Запад уже воюет с Россией в Донбассе руками Украины
© Facebook, Олег Измайлов
Эксперт также отметил, что Луганская Народная Республика осталась без НПЗ Лисичанска и химического машиностроения и химии Северодонецка и Рубежного, которые являются лучшими индустриальными кластерами края.

«Сегодня это главная проблема Донбасса. Надо их возвращать», — подчеркнул Измайлов.

По его словам, сегодня Донбасс с каждым годом все меньше интересен России, потому что промышленная и технологическая база региона в условиях длительной экономической блокады, непризнанности и войны тает просто на глазах.

Однако уровень образованности и способность к выживанию по сравнению со средним российским или украинским регионом просто зашкаливает, что является и бедой, и преимуществом, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.