Украинских граждан возмущал не только массовый произвол, которым занималась власть Виктора Януковича, но и то, что он предал интересы русскоязычного населения. Об этом рассказал участвовавший в Евромайдане адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о том, какая участь уготована Украине © Facebook, Андрей Гожый

Эксперт напомнил, что Янукович шёл на выборы под лозунгом «Одна страна — два языка», но при нём же стали делать ставку на националистов и даже понабирали их на все уровни власти и управления.

«Янукович отказался от публичного обещания сделать русский язык вторым государственным. При Януковиче начали спонсировать партию «Свобода», попустительствовали избиениям ветеранов и другим акциям. Это же тогда яичницу на Вечном огне в Киеве жарили и заливали цементом. То есть Янукович предал, в том числе, и своих избирателей — тем, что начал жать на педаль национализма», — указал Гожый.

При этом Янукович никогда не был своим для западных регионов, там его априори ненавидели, поэтому когда наступило время «Ч», то за него никто не вышел, и антимайдан не был массовым явлением, подчеркнул правозащитник.

Сам же Янукович в тот момент самоизолировался на своей даче в Межигорье и жил там, абсолютно отдалившись от действительности, заключил собеседник издания.

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