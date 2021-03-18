В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт напомнил, что Янукович шёл на выборы под лозунгом «Одна страна — два языка», но при нём же стали делать ставку на националистов и даже понабирали их на все уровни власти и управления.
«Янукович отказался от публичного обещания сделать русский язык вторым государственным. При Януковиче начали спонсировать партию «Свобода», попустительствовали избиениям ветеранов и другим акциям. Это же тогда яичницу на Вечном огне в Киеве жарили и заливали цементом. То есть Янукович предал, в том числе, и своих избирателей — тем, что начал жать на педаль национализма», — указал Гожый.
При этом Янукович никогда не был своим для западных регионов, там его априори ненавидели, поэтому когда наступило время «Ч», то за него никто не вышел, и антимайдан не был массовым явлением, подчеркнул правозащитник.
Сам же Янукович в тот момент самоизолировался на своей даче в Межигорье и жил там, абсолютно отдалившись от действительности, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.