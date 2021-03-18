Власть Виктора Януковича на самом деле достала всех. И ни у кого не было сомнений, что рано или поздно народ Украины восстанет. Об этом рассказал участвовавший в Евромайдане адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о том, какая участь уготована Украине © Facebook, Андрей Гожый

Эксперт в этой связи привел в пример высказывание Владимира Путина о том, что коррупция в России не входит ни в какое сравнение с той коррупцией, которая осуществляется на Украине.

«Власть Януковича потеряла все берега, массовым явлением было рейдерство. Я тогда был директором одного из агропредприятий, знаю по опыту. Приезжали, отбирали урожай… По прошествии стольких лет всё равно людей я понимаю», — вспоминает Гожый.

Собеседник издания добавил, что Майдан требовал не только снижения тарифов на услуги ЖКХ, но и защиты русского языка, хотя об этом сегодня никто уже не вспомнит из-за взятого впоследствии курса страны на радикальный национализм.

Полностью интервью можно прочитать здесь.