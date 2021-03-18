В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт в этой связи привел в пример высказывание Владимира Путина о том, что коррупция в России не входит ни в какое сравнение с той коррупцией, которая осуществляется на Украине.
«Власть Януковича потеряла все берега, массовым явлением было рейдерство. Я тогда был директором одного из агропредприятий, знаю по опыту. Приезжали, отбирали урожай… По прошествии стольких лет всё равно людей я понимаю», — вспоминает Гожый.
Собеседник издания добавил, что Майдан требовал не только снижения тарифов на услуги ЖКХ, но и защиты русского языка, хотя об этом сегодня никто уже не вспомнит из-за взятого впоследствии курса страны на радикальный национализм.
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