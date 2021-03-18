Когда в 2013 году было объявлено, что Украина не будет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, в массовом сознании это означало отказ от вступления в Евросоюз, о котором в последнее время активно говорили власти. Об этом рассказал участвовавший в Евромайдане адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Американист объяснил, смогут ли США устроить новый Майдан на Украине © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что изначально митинг на Майдане был не очень многочисленным, большинство людей сочли, что невступление в ЕС не будет большой трагедией, тем более что экс-премьер Николай Азаров выступил тогда с подсчётами, что Соглашение об ассоциации было невыгодно.

«Но когда была дана команда избить людей… Дети или не дети, но кадры облетели всю страну, как «Беркут» избивал валяющихся на асфальте людей… Тогда же УБОП и уголовный розыск начали вылавливать людей по домам — тех, которые посетили майдан. Хотя они, может быть, гуляли там как туристы, но телефон «засветился» на майдане… Было и такое», — указал Гожый.

Правозащитник добавил, что люди массово вышли на Майдан против этого произвола, а также против рейдерства и коррупции, процветавшей во времена Виктора Януковича.

Полностью интервью можно прочитать здесь.