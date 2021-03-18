В ноябре 2013 года начались первые протестные акции украинской общественности в ответ на решение тогдашней власти о прекращении курса на евроинтеграцию и отмену подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Киевом и Евросоюзом. Впоследствии акции привели к государственному перевороту, гражданской войне и потере территорий.
Эксперт отметил, что изначально митинг на Майдане был не очень многочисленным, большинство людей сочли, что невступление в ЕС не будет большой трагедией, тем более что экс-премьер Николай Азаров выступил тогда с подсчётами, что Соглашение об ассоциации было невыгодно.
«Но когда была дана команда избить людей… Дети или не дети, но кадры облетели всю страну, как «Беркут» избивал валяющихся на асфальте людей… Тогда же УБОП и уголовный розыск начали вылавливать людей по домам — тех, которые посетили майдан. Хотя они, может быть, гуляли там как туристы, но телефон «засветился» на майдане… Было и такое», — указал Гожый.
Правозащитник добавил, что люди массово вышли на Майдан против этого произвола, а также против рейдерства и коррупции, процветавшей во времена Виктора Януковича.
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