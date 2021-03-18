Ранее президент РФ Владимир Путин обращал внимание на закрытие оппозиционных телеканалов, заявив, что на Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат, и что это использование инструментов в своих политических целях.
Эксперт в этой связи напомнил, что недавно Украина возобновила импорт электроэнергии из России, несмотря на обвинения в агрессии.
«Это не касается публичной риторики. Да, стороны мечут друг в друга гром и молнии, но это абсолютно не мешает им договариваться и вести дела. Это не касается серьезных денег и серьезных сделок», — констатировал Ткачев.
Зачистка «бело-голубого» и умеренного сегмента политиков на Украине произошла в 2014 году. В этом смысле официальный запрет «Оппозиционной платформы — За жизнь» не будет иметь значения, резюмировал журналист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.