Официальный запрет «Оппозиционной платформы - За жизнь» не повлияет на российско-украинские отношения, поскольку взаимодействия и договоренности происходят и так. Об этом рассказал главный редактор известного одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Пока Зеленский успешно укрепляет личную власть © скриншот с видео "Dumskaya TV" Владимир Путин обращал внимание на закрытие оппозиционных телеканалов, заявив, что на Украине три ведущие телекомпании «прихлопнули» одним росчерком пера, и все молчат, и что это использование инструментов в своих политических целях.

Эксперт в этой связи напомнил, что недавно Украина возобновила импорт электроэнергии из России, несмотря на обвинения в агрессии.

«Это не касается публичной риторики. Да, стороны мечут друг в друга гром и молнии, но это абсолютно не мешает им договариваться и вести дела. Это не касается серьезных денег и серьезных сделок», — констатировал Ткачев.

Зачистка «бело-голубого» и умеренного сегмента политиков на Украине произошла в 2014 году. В этом смысле официальный запрет «Оппозиционной платформы — За жизнь» не будет иметь значения, резюмировал журналист.

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