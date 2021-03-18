Зачистка «бело-голубого» и умеренного сегмента политиков на Украине произошла в 2014 году. В этом смысле официальный запрет «Оппозиционной платформы — За жизнь» не будет иметь значения. Об этом рассказал главный редактор известного одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Пока Зеленский успешно укрепляет личную власть © скриншот с видео "Dumskaya TV" Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Позднее СБУ предъявило подозрение Анатолию Шарию в госизмене.

Эксперт отметил, что подобные ОПЗЖ партии все равно останутся, но нужно учесть, что та же «Оппозиционная платформа» по сути не является оппозицией.

«Они только изображают оппозицию. Они не обладают никакой властью и никак не влияют на принятие решений. Поэтому никакой альтернативы властям нет», — указал Ткачев.

Журналист добавил, что запрет ОПЗЖ не повлияет на российско-украинские отношения, поскольку взаимодействия и договоренности происходят и так.

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