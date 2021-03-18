Владимир Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Позднее СБУ предъявило подозрение Анатолию Шарию в госизмене.
Эксперт отметил, что подобные ОПЗЖ партии все равно останутся, но нужно учесть, что та же «Оппозиционная платформа» по сути не является оппозицией.
«Они только изображают оппозицию. Они не обладают никакой властью и никак не влияют на принятие решений. Поэтому никакой альтернативы властям нет», — указал Ткачев.
Журналист добавил, что запрет ОПЗЖ не повлияет на российско-украинские отношения, поскольку взаимодействия и договоренности происходят и так.
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