Крыму удалось избежать украинской социально-экономической катастрофы. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института нового общества Василий Колташов

По словам Колташова, несмотря на имеющиеся проблемы и то, что по уровню жизни Крым не дотягивает до процветающих российских регионов, положительные моменты в его развитии после 2014 года очень велики. «Три кита». Как Киев собирается возвращать Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

«Самое главное, чего Крым смог избежать, — массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли… Он спрыгнул с только что загоревшегося поезда, который летел под откос, и не сгорел вместе с этим поездом. В этом смысле Крым избежал негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 по 2021 год», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в Крыму развивается строительство, туристический сектор, растет спрос на рабочую силу, а при нехватке рабочих мест у крымчан есть возможность уехать работать в Россию.

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