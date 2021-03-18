По словам Колташова, несмотря на имеющиеся проблемы и то, что по уровню жизни Крым не дотягивает до процветающих российских регионов, положительные моменты в его развитии после 2014 года очень велики.
«Самое главное, чего Крым смог избежать, — массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли… Он спрыгнул с только что загоревшегося поезда, который летел под откос, и не сгорел вместе с этим поездом. В этом смысле Крым избежал негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 по 2021 год», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что в Крыму развивается строительство, туристический сектор, растет спрос на рабочую силу, а при нехватке рабочих мест у крымчан есть возможность уехать работать в Россию.
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