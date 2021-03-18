В Крыму должна происходить замена старых кадров на тех людей, которые хорошо себя показали после присоединения к России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец

Андрей Козенко о секретах полуострова Крым © РИА Новости, Владимир Трефилов

Он отметил, что слом менталитета — очень серьезная проблема и решать ее надо более интенсивным обновлением кадров.

Кроме того, возможен второй путь решения проблемы с кадрами, указал Зубец. Местные кадры нужно отправлять на стажировку в материковую Россию, где они увидят, как построена коммуникация с населением и внутри самой власти, пояснил он.

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