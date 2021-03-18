«Разница в менталитете между российским бизнесом и украинским чувствовалась уже тогда (до 2014 года. — Ред.). У людей там нет стратегического мышления», — заявил Зубец.
Он отметил, что слом менталитета — очень серьезная проблема и решать ее надо более интенсивным обновлением кадров.
Кроме того, возможен второй путь решения проблемы с кадрами, указал Зубец. Местные кадры нужно отправлять на стажировку в материковую Россию, где они увидят, как построена коммуникация с населением и внутри самой власти, пояснил он.
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