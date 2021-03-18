Украина – страна-банкрот, поэтому вместо денег для компенсаций китайским инвесторам она будет использовать «российскую гибридную агрессию». Об этом в своей статье рассказал автор Украина.ру Максим Максимов

«Откуда СНБО во главе с президентом Владимиром Зеленским собирается взять деньги на компенсацию китайским инвесторам — про то знают только они. Скорее всего ниоткуда, поскольку Украина давно страна-банкрот. Обычно вместо денег Киев рассчитывается россказнями про "российскую гибридную агрессию". Наблюдатели были удивлены, что не на этот раз», — пишет автор.

Вассерман рассказал, как Украина лишится заработка из-за «Мотор Сич» © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Глава СНБО Алексей Данилов знает свое дело: "Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", — сказал чиновник. Обвинения Китая в рейдерском захвате "Мотор Сич" — это что-то новое. Запасаемся попкорном — в Пекине это услышали!» — добавил автор.

Подробнее о происходящем вокруг национализации «Мотор Сич» читайте в статье на сайте Украина.ру

Ситуация вокруг запорожского предприятия по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».

На днях СНБО принял решение вернуть в собственность государства завод «Мотор Сич». В ответ на это МИД КНР потребовал уважать права китайских инвесторов.