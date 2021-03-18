От Украины Крыму в наследство досталась украинизированная элита со своими хозяйственными делами и коррупционными схемами, поэтому крымских управленцев нужно учить и переучивать. Об этом директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов сказал в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, как в Крыму столкнулись украинский хаос и российский порядок © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«На мой взгляд, семилетний опыт возвращения в родную гавань как раз говорит о том, что к этому все равно пришли, но только в менее системной форме. Людей нужно готовить, учить, переучивать. И не только управленцев. Но их в первую очередь, потому что задачи стоят масштабные, а времени на их реализацию крайне мало», — заявил он.

По мнению эксперта, что если за семь лет Россия не реализовала какие-то проекты в Крыму, то это произошло именно из-за местных чиновников. Он подчеркнул, что все равно пришлось «завозить» управленческие кадры с материка и определенная ротация так или иначе происходит, но менее системно, чем могло бы быть.

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