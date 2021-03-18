По его словам, Международный институт новейших государств еще в 2014 году предлагал руководству России проект ротации крымских элит от среднего управленческого звена до самого верха. Смысл заключался в том, чтобы предложить чиновникам новые должности повыше, но на материковой части страны. Проект был отклонен, отметил Мартынов.
«На мой взгляд, семилетний опыт возвращения в родную гавань как раз говорит о том, что к этому все равно пришли, но только в менее системной форме. Людей нужно готовить, учить, переучивать. И не только управленцев. Но их в первую очередь, потому что задачи стоят масштабные, а времени на их реализацию крайне мало», — заявил он.
По мнению эксперта, что если за семь лет Россия не реализовала какие-то проекты в Крыму, то это произошло именно из-за местных чиновников. Он подчеркнул, что все равно пришлось «завозить» управленческие кадры с материка и определенная ротация так или иначе происходит, но менее системно, чем могло бы быть.
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