Журналист подчеркнул, что ностальгия бывает либо по чему-то хорошему, либо по Родине.
«У нас в Крыму всю жизнь было ощущение, что нас принудительно сделали гражданами какой-то там Украины, к которой мы не имели никакого отношения. Мы испытывали чувство тотальной несправедливости и ощущение того, что все эти годы мы были под оккупацией», — сказал он.
Кнырик отметил, что недовольные воссоединением с РФ в Крыму есть, но в основном это те, кто привык зарабатывать серыми схемами и уходить от налогов.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за возвращение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вода использовалась для полива порядка 140 тысяч га сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.