Пока полуостров входил в состав Украины, жители Крыма ощущали, что они не имеют к ней никакого отношения. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава информационного агентства News Front Константин Кнырик

Журналист подчеркнул, что ностальгия бывает либо по чему-то хорошему, либо по Родине. Полусухой Крым. Водное перемирие с Украиной невозможно © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«У нас в Крыму всю жизнь было ощущение, что нас принудительно сделали гражданами какой-то там Украины, к которой мы не имели никакого отношения. Мы испытывали чувство тотальной несправедливости и ощущение того, что все эти годы мы были под оккупацией», — сказал он.

Кнырик отметил, что недовольные воссоединением с РФ в Крыму есть, но в основном это те, кто привык зарабатывать серыми схемами и уходить от налогов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за возвращение полуострова в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Вода использовалась для полива порядка 140 тысяч га сельхозугодий. После воссоединения Крыма с Россией подачу воды по каналу в республику полностью прекратили.