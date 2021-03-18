Зеленский в феврале ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении близкого соратника Виктора Медведчука, депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.
Эксперт отметил, что у Зеленского получилось безнаказанно взять под свой контроль Конституционный суд, а также безнаказанно закрыть неугодные телеканалы.
«Возможно, это связано с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Видимо, он пытается этот процесс замедлить и удержать остатки этого рейтинга. Он делает это сейчас, чтобы не делать этого, будучи в положении совсем непопулярного политика», — рассуждает Ткачев.
Журналист добавил, что в данном случае не имеет значения, удастся ли Зеленскому полностью закрыть ОПЗЖ, поскольку эта партия и так не обладает никакой властью и никак не влияет на принятие решений.
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