Президента Украины Владимира Зеленского ждут прекрасные политические перспективы, поскольку он уже сделал немало шагов для укрепления своей личной власти. Об этом рассказал главный редактор известного одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачев в интервью изданию Украина.ру

Юрий Ткачев: Пока Зеленский успешно укрепляет личную власть © скриншот с видео "Dumskaya TV" Виктора Медведчука, депутата Тараса Козака (фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь»), а также восьми компаний — учредителей телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Эксперт отметил, что у Зеленского получилось безнаказанно взять под свой контроль Конституционный суд, а также безнаказанно закрыть неугодные телеканалы.

«Возможно, это связано с тем, что падение рейтинга Зеленского и его партии уже приобрело критические формы. Видимо, он пытается этот процесс замедлить и удержать остатки этого рейтинга. Он делает это сейчас, чтобы не делать этого, будучи в положении совсем непопулярного политика», — рассуждает Ткачев.

Журналист добавил, что в данном случае не имеет значения, удастся ли Зеленскому полностью закрыть ОПЗЖ, поскольку эта партия и так не обладает никакой властью и никак не влияет на принятие решений.

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