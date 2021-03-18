Поддержка Евромайдана на Украине большинством граждан была обусловлена непоследовательностью в политике власти во главе с Виктором Януковичем, которая в вопросе пропаганды евроинтеграции занималась подменой понятий. Об этом рассказал участвовавший в Майдане адвокат Андрей Гожый в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый о том, какая участь уготована Украине © Facebook, Андрей Гожый

Эксперт отметил, что люди не понимали сути происходящего, думая, что Украина не подписывает торговую ассоциацию на невыгодных для нее условиях, а действительно вступает в Евросоюз.

«Тогда по всем телеканалам крутили тезисы, что вот, завтра подпишем Соглашение об ассоциации, и у нас пенсии будут по 500 евро, а цены на продукты будут европейские, дешевле, чем у нас. Что у нас будут евростандарты, будут ресурсы… То есть Янукович всё сделал для пропаганды этой вот евроинтеграции. Мы теперь понимаем ретроспективно, что Янукович этим всем просто злил Россию», — вспоминает Гожый.

Это было в рамках пресловутой многовекторности, но тем самым Янукович обманул людей, а когда вдруг было объявлено, что Соглашение об ассоциации с ЕС Украина не подписывает, народ это воспринял так, что мы должны были уже чуть ли не в Евросоюз вступить, а Янукович отказывается, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.