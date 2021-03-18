Украина в независимом статусе никогда не тратилась на Крым так, как это все 7 лет делала Россия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Константин Затулин

«Никогда Украина в независимом статусе не раскошеливалась на Крым и Севастополь так, как это делала Россия вот эти 7 лет. Уровень российских инвестиций, государственных и частных, в Крым превосходит уровень таких же инвестиций в другие российские регионы», — отметил эксперт.

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«Приведу пример с почти построенной федеральной трассой "Таврида". Она прошла по новому маршруту вдалеке от прежних дорог, вдоль которых торговали в основном продуктами питания простые крымчане, которые там живут», — рассказал Затулин.

Из-за этого, по словам эксперта, у продававших продукты крымчан упали доходы.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.