«Никогда Украина в независимом статусе не раскошеливалась на Крым и Севастополь так, как это делала Россия вот эти 7 лет. Уровень российских инвестиций, государственных и частных, в Крым превосходит уровень таких же инвестиций в другие российские регионы», — отметил эксперт.
Он добавил, что Россия с лихвой на государственном уровне выполняет свои обязательства перед крымчанами, но далеко не всегда это положительным образом сказывается на жизни простого человека.
«Приведу пример с почти построенной федеральной трассой "Таврида". Она прошла по новому маршруту вдалеке от прежних дорог, вдоль которых торговали в основном продуктами питания простые крымчане, которые там живут», — рассказал Затулин.
Из-за этого, по словам эксперта, у продававших продукты крымчан упали доходы.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.