17 марта украинская сторона заблокировала переговоры политической подгруппы при Трехсторонней контактной группе из-за присутствия на заседании донецкой журналистки Майи Пироговой

На этот раз один из украинских переговорщиков Андрей Костин, который также является главой комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики («Слуга народа»), заявил о том, что Майя Пирогова обвиняется СБУ в создании террористической организации.

По его словам, присутствие Пироговой «дискредитирует переговорный процесс». В результате он потребовал удалить донецкую журналистку из политической подгруппы, а заседание перенести.

«Такая позиция Украины полностью блокирует возможность работы над политическими аспектами урегулирования и доказывает, что Киев не заинтересован в мирном решении конфликта», — отметила секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

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Перед этими переговорами в МИД Донецкой народной республики заявили о вероятности срыва встречи представителями киевской делегации.

Заседания ТКГ с участием донецкой делегации проводятся с января текущего года, и до этого момента по поводу участия Майи Пироговой в качестве переговорщика у украинской стороны претензий не было.