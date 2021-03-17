Ранее состав Верховной Рады подавляющим большинством голосов узаконил «священность» Евромайдана, чего не сделал предыдущий, промайданный состав депутатов.
Очевидно, Зеленский ждёт, что эта публика растворится в себе и в своей злости, полагает эксперт.
«Зеленский и его команда всячески пытаются сыграть на то, чтобы каким-то образом умиротворить радикалов и время от времени подбрасывают им подобного рода вещи. То есть они делают какие-то заявления, чтобы понравиться публике, которая ранее категорически выступала против Зеленского. Поэтому я это решение Рады рассматриваю как ни к чему не обязывающую декларацию», — указал Бондаренко.
Политолог также ответил на вопрос, способно ли общество оказать сопротивление властям, сказав, что люди просто живут, работают и не особенно обращают внимание на то, что происходит в стране.
Полностью интервью можно прочитать здесь.