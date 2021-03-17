За последнее время количество выступлений радикалов против президента Украины Владимира Зеленского снизилось. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Блицопрос: Кость Бондаренко о заседании СНБО Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Очевидно, Зеленский ждёт, что эта публика растворится в себе и в своей злости, полагает эксперт.

«Зеленский и его команда всячески пытаются сыграть на то, чтобы каким-то образом умиротворить радикалов и время от времени подбрасывают им подобного рода вещи. То есть они делают какие-то заявления, чтобы понравиться публике, которая ранее категорически выступала против Зеленского. Поэтому я это решение Рады рассматриваю как ни к чему не обязывающую декларацию», — указал Бондаренко.

Политолог также ответил на вопрос, способно ли общество оказать сопротивление властям, сказав, что люди просто живут, работают и не особенно обращают внимание на то, что происходит в стране.

Полностью интервью можно прочитать здесь.