Окружной админсуд Киева удовлетворил иск НАК «Нафтогаз Украины» и отменил требование Государственной аудиторской службы о необходимости устранения компанией нарушений на общую сумму свыше 72 млрд грн, выявленных по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности «Нафтогаза», говорится в решении суда

Нафтогаз не согласился с выводами акта ревизии от 2 сентября 2020 года. В отчете Госаудитслужбы содержались выводы о выявленных во время ревизии нарушениях «Нафтогазом» требований действующего законодательства.

Так, например, указывалось, что компания начислила резерв сомнительных долгов при неутвержденном финплане за 2018 год и 9 месяцев 2019-го на общую сумму свыше 38,4 млрд грн.

«Нафтогаз» раздора: что происходит вокруг крупнейшей госкомпании Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Госаудитслужба требовала от «Нафтогаза» перечислить в госбюджет дивиденды за 2018 год в сумме 21,6 млрд грн и за 2019 一 13,7 млрд грн.

Ранее в украинских СМИ было опубликовано письмо от председателя Госаудитслужбы к премьер-министру Денису Шмыгалю, где сообщалось, что с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019-го из-за финансовых нарушений «Нафтогаза» потери госбюджета Украины составили 75,5 млрд гривен.

И.о. министра энергетики после этого предложил уволить председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, однако его инициатива не была поддержана кабинетом министров.

По данным ряда экспертов, Коболев пользуется поддержкой властей США и ЕС и является «неприкасаемым» для украинского правительства.