Большинство жителей Украины считают цены на электроэнергию, газ и тепло завышенными, но есть и те, кто думает иначе, следует из результатов опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта, сообщает Telegram-канал Украина.ру 17 марта

93% респондентов назвали тарифы на электричество, газ и отопление завышенными, 3% сочли их «хорошими», а 0,4% — заниженными.

Исходя из того, что всего было опрошено 2018 человек, желание повысить тарифы выразило 8 опрошенных.

«Кто эти 0,4%, что считают — платить надо больше? Что-то подсказывает — это сотрудники «Нафтогаза» и прочих похожих структур, а также члены их семей», — говорится в сообщении.

Тарифные протесты: смогут ли украинцы добиться снижения цены на газ? © politrada.net.ua

13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% — на Верховную Раду, 7% — на энергетические компании, 6% — на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% — на НАК «Нафтогаз Украины».