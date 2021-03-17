93% респондентов назвали тарифы на электричество, газ и отопление завышенными, 3% сочли их «хорошими», а 0,4% — заниженными.
Исходя из того, что всего было опрошено 2018 человек, желание повысить тарифы выразило 8 опрошенных.
«Кто эти 0,4%, что считают — платить надо больше? Что-то подсказывает — это сотрудники «Нафтогаза» и прочих похожих структур, а также члены их семей», — говорится в сообщении.
Согласно опросу, чаще всего основную ответственность за рост коммунальных тарифов граждане возлагают на правительство страны (29% опрошенных) и президента Украины (24%).
13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 9,5% — на Верховную Раду, 7% — на энергетические компании, 6% — на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% — на НАК «Нафтогаз Украины».