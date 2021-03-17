Сенсорная система для голосования могла задымиться из-за использования некого механизма для голосования за другого депутата. Об этом рассказали 17 марта в Telegram-канале «Женщина с косой»

«Нардепы приучились ставить всякие «имитаторы пальца», который зажимает сенсорную кнопку, которая из-за этого включена все время и происходит перегрев. Но нардепы в этом не признаются, хотя все кругом об этом знают», — говорится в паблике.

Ранее в зале заседаний Верховной Рады у депутата от фракции «Голос» Леси Василенко задымился пульт для голосования. Не обслуживают почти 10 лет: депутат назвала причину задымления пульта для голосования в Раде © Facebook, Дмитро Разумков

Рада готовит поправки к законопроекту о завершении земельной реформы. Также обсуждалось усиление карантинных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

С новой пленарной недели в украинском парламенте тестируют сенсорную систему для голосования, которая должна помочь избежать кнопкодавства — голосования за другого депутата, не присутствующего в зале.

Депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал, что купил в китайском интернет-магазине нагревающуюся подушечку, с помощью которой можно было бы обмануть сенсорную кнопку.