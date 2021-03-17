Правительство ФРГ заявило, что фонд, созданный в поддержку «Северного потока — 2» на севере Германии, соответствует немецким и европейским законам, сообщает РИА Новости 17 марта со ссылкой на ответ немецкого Кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге ФРГ

Ранее власти земли Мекленбург-Передняя Померания предложили создать фонд, через который будет осуществляться финансирование «Северного потока — 2» для того, чтобы возможные санкции США не ударили по немецкому бизнесу.

«В правительстве ФРГ исходят из того, что фонд соответствует национальным законам и законам ЕС», — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил в январе соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку «Северного потока — 2».

Целью фонда заявлена поддержка проектов по защите климата и охране природы в Мекленбурге-Передней Померании.

В частности, это обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения, значительный вклад в это вносит проект газопровода «Северный поток — 2».