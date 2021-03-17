Ранее власти земли Мекленбург-Передняя Померания предложили создать фонд, через который будет осуществляться финансирование «Северного потока — 2» для того, чтобы возможные санкции США не ударили по немецкому бизнесу.
«В правительстве ФРГ исходят из того, что фонд соответствует национальным законам и законам ЕС», — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
В ответе указано, что, хотя с властями федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания идет «постоянный обмен на разные темы», «согласования с правительством ФРГ создания и работы фонда не было».
Ранее парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил в январе соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку «Северного потока — 2».
Целью фонда заявлена поддержка проектов по защите климата и охране природы в Мекленбурге-Передней Померании.
В частности, это обеспечение наиболее благоприятного с точки зрения климата энергообеспечения, значительный вклад в это вносит проект газопровода «Северный поток — 2».