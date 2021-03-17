Из-за культурных различий между эмигрантами с востока и россиянами нередко случаются конфликты, порой доходит и до убийства, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью Украина.ру.

В России в 2020 году было почти 2 млн трудовых мигрантов, при этом увеличилось число совершаемых ими преступлений и усилилась напряженность на межэтнической и социально-бытовой почве по сравнению с предыдущим годом.

«Вот на танцплощадках были случаи, даже с убийством: он с юга, Кавказ или Средняя Азия, подходит к девушке, потанцевал — и всё, он считает, что это его девушка! У нас это не принято <…> И доходит до разборок, которые иной раз кончаются очень плохо», — сказал Жириновский.

Тюрьма вместо работы. В Германии начали охоту на украинских гастарбайтеров © AP, Jens Meyer интервью можно прочитать на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что в конце февраля жертвой гастарбайтера стал 64-летний пенсионер, его жена, а также их 41-летняя невестка и ее 6-летний сын. В живых остались лишь старшая внучка и зять. В момент убийства девочка была на тренировке по конному спорту, а глава семьи — в командировке в Белгороде.

Также в начале ноября 2020 года приезжий из Таджикистана из-за денег зверски расправился с семьей в Подмосковье. В доме были обнаружены тела 44-летней хозяйки и ее 67-летней матери — преступник нанес им множественные колото-резаные ранения. Шестилетняя дочка хозяйки была тяжело ранена.