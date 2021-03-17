Правительство Германии признало, что обсуждает с Вашингтоном на разных уровнях вопрос о санкциях и угрозах санкциями против газопровода «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ немецкого Кабмина на депутатский запрос фракции Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге ФРГ

США при президенте США Джо Байдене не вводили новых санкций против «Северного потока — 2», поскольку Байден, хотя и выступает против проекта газопровода, не желает портить отношения с ФРГ.

«В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с "Северным потоком — 2" правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях», — говорится в ответе Кабмина ФРГ.

«Северный поток – 2»: США изучают возможности новых санкций, а Киеву нужно обострение конфликта на Донбассе, чтобы затормозить проект © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В результате этой работы в 2020 и 2021 годах состоялись демарши нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций Соединенных Штатов, сообщили в правительстве.

Также отмечается, что федеральное правительство поддерживает контакты с компаниями, участвующими в проекте газопровода «Северный поток — 2».

В кабинете министров подчеркнули, что их переговоры с США по «Северному потоку — 2» носят «конфиденциальный характер», информация об их содержании предоставляться не будет.