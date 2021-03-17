США при президенте США Джо Байдене не вводили новых санкций против «Северного потока — 2», поскольку Байден, хотя и выступает против проекта газопровода, не желает портить отношения с ФРГ.
«В отношении отвергаемых правительством ФРГ санкций США и угроз санкциями в связи с "Северным потоком — 2" правительство ФРГ провело переговоры с администрацией США на разных уровнях», — говорится в ответе Кабмина ФРГ.
В правительстве подчеркнули, что тесно сотрудничают с партнерами в Евросоюзе и с властями ЕС по вопросу экстерриториальных санкций США.
В результате этой работы в 2020 и 2021 годах состоялись демарши нескольких стран-членов ЕС в Вашингтоне против этих санкций Соединенных Штатов, сообщили в правительстве.
Также отмечается, что федеральное правительство поддерживает контакты с компаниями, участвующими в проекте газопровода «Северный поток — 2».
В кабинете министров подчеркнули, что их переговоры с США по «Северному потоку — 2» носят «конфиденциальный характер», информация об их содержании предоставляться не будет.