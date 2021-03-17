«В Крым пришли большие инвестиции, и зачастую они осуществляются с вандальным подходом и уничтожением природы полуострова. Крым нужно не только использовать, но и любить, а большинству инвесторов это неведомо», — отметила Белозерова.
Она напомнила, что за времена украинского Крыма на полуострове было разрушено множество советских здравниц, курортной инфраструктуры и очистных коммуникаций.
Однако и сегодня, указала Белозерова, меняются границы лесных заповедников, гектарами выпиливаются крымские сосны, уничтожаются и заливаются бетоном парки. Она призвала задуматься, что мы оставляем будущим поколениям россиян, и постараться сохранить и приумножить богатства Крыма.
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