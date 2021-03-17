Ранее, во время заседания Рады 17 марта, один из пультов для голосования в сессионном зале задымился, работа парламента была прервана на 15 минут до устранения неполадки.
По мнению Василенко, чей пульт для голосования и вышел из строя, причиной возгорания стало устаревшее оборудование для работы парламентариев. Она утверждает, что оборудование не обслуживается после истечения гарантийного срока эксплуатации уже длительное время.
«Причина возгорания в том, что мы на сегодняшний день работаем на рабочих местах, которые давно вышли из эксплуатации, то есть на старых мощностях, которым давали 10 лет гарантии. И с 2012 года фактически гарантия на пульты, за которыми мы работаем как народные депутаты, не распространяется, и обслуживание их технической компанией, которая их устанавливала, не ведется», — сказала Василенко.
Также в комментарии журналистам она сообщила, что на момент возгорания не была возле своего рабочего места.
С начала марта в Раде заработала новая сенсорная кнопка. По новым правилам ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека.