Оборудование для голосования в зале заседаний Верховной Рады не обслуживается с 2012 года. Об этом 17 марта рассказала депутат от «Голоса» Леся Василенко на брифинге, который транслировал телеканал «Рада»

Ранее, во время заседания Рады 17 марта, один из пультов для голосования в сессионном зале задымился, работа парламента была прервана на 15 минут до устранения неполадки.

По мнению Василенко, чей пульт для голосования и вышел из строя, причиной возгорания стало устаревшее оборудование для работы парламентариев. Она утверждает, что оборудование не обслуживается после истечения гарантийного срока эксплуатации уже длительное время. Китайцы дали депутату Верховной Рады идею, как обхитрить сенсорную кнопку для голосования © Facebook, Дмитро Разумков

«Причина возгорания в том, что мы на сегодняшний день работаем на рабочих местах, которые давно вышли из эксплуатации, то есть на старых мощностях, которым давали 10 лет гарантии. И с 2012 года фактически гарантия на пульты, за которыми мы работаем как народные депутаты, не распространяется, и обслуживание их технической компанией, которая их устанавливала, не ведется», — сказала Василенко.

Также в комментарии журналистам она сообщила, что на момент возгорания не была возле своего рабочего места.

С начала марта в Раде заработала новая сенсорная кнопка. По новым правилам ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека.