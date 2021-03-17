Распустив парламент, президент Украины Владимир Зеленский сможет относительно безболезненно досидеть до конца каденции, уверен замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

«Поэтому как раз-таки, распустив парламент, Зеленский сможет относительно безболезненно в имиджевом плане или политическом досидеть хотя бы до конца каденции», —сказал Молчанов.

Он добавил, что парламент будет распущен в этом или следующем году, так как в нынешнем состоянии он уже перестал нормально функционировать.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.