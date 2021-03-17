По словам эксперта, если у Зеленского появятся какие-либо политические партнеры, то ему удастся делегировать как часть полномочий, так и часть ответственности.
«Поэтому как раз-таки, распустив парламент, Зеленский сможет относительно безболезненно в имиджевом плане или политическом досидеть хотя бы до конца каденции», —сказал Молчанов.
Он добавил, что парламент будет распущен в этом или следующем году, так как в нынешнем состоянии он уже перестал нормально функционировать.
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