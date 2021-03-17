В украинской части дельты Дуная благодаря фотоловушкам удалось обнаружить бобров, прибывших из Европы. Фото бобров и их хаток опубликовал 16 марта научный сотрудник Дунайского биосферного заповедника Максим Яковлев в Fаcebook

«В украинской части дельты Дуная в пределах Дунайского биосферного заповедника заселился крупнейший грызун фауны Украины — бобр речной (Castor fiber), который еще называется европейским. <…> В дельту Дуная, по нашим предположениям, бобр европейский попал с территории Румынии», — говорится в сообщении.

В начале марта сотрудник заповедника обнаружил следы характерных для бобра погрызов на деревьях в заповеднике и его хатку. Затем в объектив фотоловушки попал и сам зубастый «архитектор». Не только человек: назван главный враг украинских бобров © Meryl Raddatz / flickr

Известно, что несколько веков назад бобр жил почти на всей территории Украины. Однако из-за массового истребления в 30-х гг. ХХ века на Украине сохранилось не более ста особей. Благодаря принятым в середине ХХ века мерам и запрету на охоту популяция стала постепенно восстанавливаться.

Сейчас на Украине около 40 тыс. бобров, но преимущественно они встречаются в бассейне реки Днепр и реках востока Украины.

Бобры — отличные пловцы и важная часть экосистемы. В результате их деятельности водоемы становятся чище, в них водится больше рыбы. При этом вред от погрызенных деревьев невелик — обычно звери валят молодые деревья ивы и осины, которые способны быстро восстанавливаться.