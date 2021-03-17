Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 11 марта решил вернуть предприятие в госсобственность. МИД Китая потребовал от Киева соблюдать законные права инвесторов.
«Национализация, которая может произойти только путем принятия соответствующего закона, который будет это регламентировать. И ожидается, что законопроект появится в Верховной Раде в течение недели-двух», — сообщил Малюська.
По его словам, главная проблема, которую еще нужно решить разработчикам документа, «в экономической модели такой национализации, в том, что будет дальше — после того, как государство получит право собственности».
Пока еще не ясно, за счет чего будут уплачены средства, какой будет объем компенсации владельцам, как он будет определяться, когда такая уплата произойдет, что будет дальше с предприятием, добавил министр.
По его словам, «эти вопросы сложнее, чем само возвращение» завода государству.
Ранее китайские инвесторы компании «Мотор Сич» уже подали в международный арбитраж иски на сумму $3,6 млрд и сообщили о подготовке новых.
Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.