Законопроект о национализации завода «Мотор Сич», 56% акций которого приобрела китайская Beijing Skyrizon, внесут в Верховную Раду в течение максимум двух недель, сказал глава Минюста Украины Денис Малюська 17 марта

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 11 марта решил вернуть предприятие в госсобственность. МИД Китая потребовал от Киева соблюдать законные права инвесторов.

«Национализация, которая может произойти только путем принятия соответствующего закона, который будет это регламентировать. И ожидается, что законопроект появится в Верховной Раде в течение недели-двух», — сообщил Малюська.

Китай мстит Украине за «Мотор Сич» по-крымски © kit.ai

Пока еще не ясно, за счет чего будут уплачены средства, какой будет объем компенсации владельцам, как он будет определяться, когда такая уплата произойдет, что будет дальше с предприятием, добавил министр.

По его словам, «эти вопросы сложнее, чем само возвращение» завода государству.

Ранее китайские инвесторы компании «Мотор Сич» уже подали в международный арбитраж иски на сумму $3,6 млрд и сообщили о подготовке новых.

Потери Киева этим не ограничатся: страна рискует потерять весь свой экспорт не только в Китай, но и в страны Юго-Восточной Азии, где влияние КНР особенно сильно. Его объемы на текущий момент составляют около $7 млрд ежегодно.