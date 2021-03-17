В Крыму действуют украинские диверсионные группы. Об этом в видеоинтервью изданию Украина.ру рассказал депутат IV-VII созывов Верховной Рады Украины Олег Царев

Царев отметил, что после принятия закона о разведке в новой редакции украинские спецподразделения обязали проводить операции везде, где существуют интересы Украины, а поскольку Украина считает Крым своей территорией, там они могли действовать и согласно старому закону.

Царев отметил, что существует бюджет, отдел контрразведки при СБУ, спецподразделения, занимающиеся диверсионной деятельностью. Царёв: военная разведка Украины подчиняется США?

«Американцы их очень серьезно натаскивают — эта та служба, которую они взяли под свой непосредственный контроль», — заявил политик.

По его словам, работа диверсантов СБУ в Крыму построена по тому же принципу, что в свое время работа абвера (разведки и контрразведки Третьего рейха).

Это значит, что на полуострове постоянно находятся по две небольшие группы — 5-6 человек, они легально пересекают границу, приезжают под предлогом туризма, общаются с населением, оформляют документы. При этом одна из групп часто не знает другую.

«То, что ничего в Крыму не происходит, — это заслуга кропотливой, очень серьезной работы Федеральной службы безопасности. Эту работу не видно, но очень серьезная работа проводится в Крыму, чтобы, за исключением ряда инцидентов, ничего не происходило», — сказал Царев.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Крыму россиянина Владислава Есипенко за сбор данных для украинской разведки.