Мукачевский городской районный суд в Закарпатской области признал виновным местного жителя в оскорблении других людей на просторах интернета, за что мужчина получил штраф. Об этом 17 марта сообщили «Новости 24»

Арахамия признался в любви к нецензурщине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После этого полиция составила на мужчину административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Суд признал бранящегося виновным и наложил на него штраф в размере 51 грн (136 руб.). Также мужчина должен будет выплатить судебные расходы в сумме 454 грн (чуть больше 1,2 тыс. руб.).

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Не так давно, а именно в конце февраля, в Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект, касающийся нецензурных выражений. Парламентарии предлагают штрафовать и тех, кто оскорбляет правоохранителей при исполнении.

Предполагается, что обматерить полицейского обойдется в сумму от 340 до 680 грн (900-1,8 тыс. руб.), а в отдельных случаях судья сможет отправить сквернословов на общественные работы.