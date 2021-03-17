Украинская певица Maruv предпочитает не афишировать свою личную жизнь, но все же сделала исключение, рассказав о том, что ее раздражает в супруге больше всего. Об этом 16 марта написал Hyser

«Лечитесь»: фанаты защитили Киркорова от взбесившихся украинцев © Пресс-служба Филиппа Киркорова Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, замужем за Александром Корсуном, который является по совместительству и ее PR-менеджером.

Певица призналась: ей не нравится, что, пока она напряженно работает, ее супруг спит, причем делает это не один, а с другой дамой — их общей собакой породы французский бульдог по кличке Изольда Александровна. Кстати, у собаки есть своя страница в Instagram.

Артистка пошутила, что в ее жизни было очень сильное увлечение до мужа: 15 лет изо дня в день она смотрела сериал «Сверхъестественное», и эти отношения продолжались куда дольше, чем она живет с супругом.

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Maruv также рассказала, что познакомилась с Александром задолго до своей популярности, и весь путь к известности он прошел вместе с ней. К слову, паспортная фамилия Корсун у Maruv от супруга, свою девичью фамилию знаменитость скрывает.