По словам эксперта, политика Тимошенко более социально ориентирована.
«Таким премьер-министром она была раньше, но неизвестно, какой будет сейчас. Раньше она была более социально ориентированным премьером. Мне кажется, это то, что нужно сейчас в первую очередь стране», — отметил Бортник.
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Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией. По ее словам, к такому шагу ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
Некоторые эксперты прочат Тимошенко кресло премьер-министра.