Социально ориентированный премьер, каким была Юлия Тимошенко, сейчас особенно нужен Украине, считает политолог Руслан Бортник. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, политика Тимошенко более социально ориентирована.

«Таким премьер-министром она была раньше, но неизвестно, какой будет сейчас. Раньше она была более социально ориентированным премьером. Мне кажется, это то, что нужно сейчас в первую очередь стране», — отметил Бортник.

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko здесь.

Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией. По ее словам, к такому шагу ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

Некоторые эксперты прочат Тимошенко кресло премьер-министра.