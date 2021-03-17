Если бы Советский Союз не развалился, в стране сейчас могло бы жить 300 миллионов человек, была бы самодостаточная мощнейшая экономика, сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский 17 марта в интервью изданию Украина.ру

17 марта 2021 года исполняется тридцать лет с момента Всесоюзного референдума о сохранении СССР. В тот момент «за» проголосовали 76% его участников, около 112 миллионов человек. Жириновский предположил, что было бы, если бы Союз не распался.

«Мы бы сохранили всю территорию, нас было бы сейчас 300 миллионов, была бы наша мощнейшая экономика, ибо мы были самодостаточные. Весь юг нам давал то, что сегодня нам везут из Африки, Израиля или из Западной Европы, — у нас свои были фрукты, овощи, бахчевые, хлопок, виноград!» — подчеркнул Жириновский.

Если завтра война. Стратегические объекты СССР в Белоруссии © РИА Новости, Сергей Казак | Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на нашем сайте.

Единственный за 70-летний период существования Советского Союза референдум состоялся 17 марта 1991 года. Перед гражданами СССР был поставлен вопрос: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?»

В голосовании приняли участие девять из 15 союзных республик. В Литве, Эстонии, Латвии, Грузии, Молдавии, Армении, которые объявили о независимости или о переходе к независимости, референдум не проводился.

По итогам голосования Центральная комиссия референдума Советского Союза установила, что свыше двух третьих голосовавших граждан высказались за сохранение обновленного СССР.

23 апреля 1991 года было принято Совместное заявление руководителей девяти союзных республик о программе действий по сохранению обновленного Союза. 15 августа 1991 года был опубликован проект Договора о Союзе Суверенных Государств. Подписание договора, который должен был заложить основу новой системы государственного управления, было назначено на 20 августа 1991 года.

Однако 19 августа 1991 года в стране начались события, получившие название «августовский путч», которые сорвали подписание союзного договора.

Процесс распада СССР завершился 8 декабря 1991 года, когда главами Российской Федерации (РСФСР), Белоруссии и Украины было подписано Беловежское соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).