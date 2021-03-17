Мэр Киева Виталий Кличко 17 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что через несколько дней в столице могут ввести строгие ограничения «красной зоны»

Мэр Львова самовольно закрывает город на локдаун © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

«Если сейчас не усилить ограничения и динамика будет оставаться угрожающей — это вопрос лишь нескольких дней, возможно, одной недели», — сказал Кличко в ответ на вопрос, когда Киев окажется в «красной зоне» карантина.

Накануне в Киеве зафиксировали антирекорд по числу скончавшихся от коронавируса с начала пандемии.

В целом на Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.