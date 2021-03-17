По его словам, локдаун можно предотвратить, если срочно ввести дополнительные карантинные ограничения.
«Если сейчас не усилить ограничения и динамика будет оставаться угрожающей — это вопрос лишь нескольких дней, возможно, одной недели», — сказал Кличко в ответ на вопрос, когда Киев окажется в «красной зоне» карантина.
Накануне в Киеве зафиксировали антирекорд по числу скончавшихся от коронавируса с начала пандемии.
В целом на Украине ситуация с коронавирусом остается напряженной. За последнюю неделю статистика больных резко увеличилась. Текущий адаптивный карантин продлен до апреля.