Шемету 25 лет, но он уже успел вписать свое имя в историю классической музыки Украины и мира, дирижировав именитыми оркестрами в Германии, Австрии, Чехии, Китае, Польше и Украине.
Сам украинец признается, что любовь к музыке ему привила бабушка, певшая ему маленькому народные песни. Позже мальчик пошел учиться в музыкальную школу, где его учили петь, играть на фортепиано и кларнете, а в 13 лет он организовал свой первый оркестр из учеников музыкальной школы.
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«Ярослав Шемет — молодой дирижер с необычайной харизмой и энергией, который передает ее оркестру и зрителям. Он может захватить музыкантов, предоставить им импульс к новому качеству звучания», — оценил украинца директор Силезской филармонии в Польше Адам Весоловский.
Именно он заметил молодого украинца, и в 2020 году Шемет получил приглашение сыграть несколько концертов с оркестром Силезской филармонии, а чуть позже артисту предложили остаться там работать.
«Для меня большая честь и привилегия стать новым художественным руководителем Симфонического оркестра Силезской филармонии. Я надеюсь, что вместе мы привнесем новое качество на польскую музыкальную сцену. С нетерпением жду начала этой новой главы в моей карьере», — написал сам Шемет в Instagram.