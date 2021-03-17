Украинец Ярослав Шемет станет главным дирижером оркестра Силезской филармонии имени Гурецкого в Катовице (Польша) с 1 апреля 2021 года, а его первый концерт в новой роли состоится 16 апреля. Такую информацию опубликовал Укринформ 17 марта

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Сам украинец признается, что любовь к музыке ему привила бабушка, певшая ему маленькому народные песни. Позже мальчик пошел учиться в музыкальную школу, где его учили петь, играть на фортепиано и кларнете, а в 13 лет он организовал свой первый оркестр из учеников музыкальной школы.

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«Ярослав Шемет — молодой дирижер с необычайной харизмой и энергией, который передает ее оркестру и зрителям. Он может захватить музыкантов, предоставить им импульс к новому качеству звучания», — оценил украинца директор Силезской филармонии в Польше Адам Весоловский.

Именно он заметил молодого украинца, и в 2020 году Шемет получил приглашение сыграть несколько концертов с оркестром Силезской филармонии, а чуть позже артисту предложили остаться там работать.

«Для меня большая честь и привилегия стать новым художественным руководителем Симфонического оркестра Силезской филармонии. Я надеюсь, что вместе мы привнесем новое качество на польскую музыкальную сцену. С нетерпением жду начала этой новой главы в моей карьере», — написал сам Шемет в Instagram.