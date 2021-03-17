«Кабмин согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Юрика Ивана Ивановича», — говорится в сообщении.
Украинские СМИ сообщают, что Юрик является близким соратником экс-главы структуры Евгения Кравцова.
Отмечается, что Юрик начал работать в «Укрзализныце» во времена, когда предприятием руководил Кравцов. В июне 2018-го — июне 2019-го он был членом наблюдательного совета «Укрзализныци», а с июня 2019-го входил в состав правления компании.
С апреля по август прошлого года Юрик был временно исполняющим обязанности главы компании.
До «Укрзализныци» он работал в международной инвестиционной компании The Blackstone Group руководителем представительства на Украине (2010–2014).
Также Юрик был руководителем Службы министра Министерства финансов Украины (2014–2016). С 2017 года был заместителем директора — менеджером по инвестициям Офиса по привлечению инвестиций правительства Украины UkraineInvest.