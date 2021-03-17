Кабинет министров Украины по представлению наблюдательного совета администрации железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» уволил главу правления компании Владимира Жмака. Об этом 17 марта сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в Telegram

«Кабмин согласовал досрочное прекращение полномочий председателя правления АО "Укрзализныця" Владимира Жмака и возложил исполнение обязанностей на Юрика Ивана Ивановича», — говорится в сообщении.

Украинские СМИ сообщают, что Юрик является близким соратником экс-главы структуры Евгения Кравцова.

Впереди паровоза. Новый глава Укрзализницы пообещал побороть коррупцию © Facebook, Zhmak Volodymyr

С апреля по август прошлого года Юрик был временно исполняющим обязанности главы компании.

До «Укрзализныци» он работал в международной инвестиционной компании The Blackstone Group руководителем представительства на Украине (2010–2014).

Также Юрик был руководителем Службы министра Министерства финансов Украины (2014–2016). С 2017 года был заместителем директора — менеджером по инвестициям Офиса по привлечению инвестиций правительства Украины UkraineInvest.