Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в использовании нецензурной лексики в соцсетях нет ничего страшного и ему самому бывает трудно себя сдерживать. Соответствующее видео опубликовал 17 марта Telegram-канал PavlovskyNews

«Слуга народа» обвинила Арестовича в «свинстве» из-за скандала с украинским языком © Facebook, Constantine Romanchuk Алексея Арестовича в Facebook (когда тот послал на три буквы пользователя, который попросил его писать на украинском языке).

«Я очень люблю нецензурную лексику. Я ее употребляю очень активно, но на камеру стараюсь минимизировать. <…> Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу матюкаться. Если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет — вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница. Не надо делать из этого информационные сенсации», — заявил Арахамия.

Один из журналистов заметил, что Арестович все же является государственным лицом.

«Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Facebook», — ответил Арахамия.

Накануне пользователь Виктор Иванов в комментариях обратился к Арестовичу с просьбой продублировать «то же самое (пост. — Ред.) — на украинском». В качестве мотивации Иванов напомнил, что Арестович находится в составе украинской делегации. В ответ последний послал его на три буквы.

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук назвала поведение Арестовича недопустимым свинством.