На фото видно, что депутат сидит в ряду, отмеченном табличкой «Депутатская фракция политической партии Шария». На нем красные носки с логотипом PornHub — одного из самых популярных порнографических сайтов в мире.
На другом фото депутат красуется в носках с изображением банки сгущенки.
«Когда тщательно подбираешь носки на каждую сессию Одесского райсовета», — подписали снимок журналисты.
«Сразу можно определить, чего человеку сегодня не хватает», «Жаль, что фотоаппарат не снимает через штаны. Интересно же — какие он трусы носит», «Верен жене, дарящей такие на праздники», — написали в комментариях.
Ранее в стенах Верховной Рады сфотографировали женщину-депутата в желтых носках с Ам-Нямом из компьютерной игры и надписью «Хочу замуж».
Считается, что моду на «говорящие» носки среди политиков ввел премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он часто выбирает аксессуар в тон галстуку, с изображением уточек, героев фильмов и комиксов.