Журналисты поделились снимками депутата Одесского райсовета, который любит стильные носки. Снимки на днях опубликовали в паблике в Facebook «Украинская служба информации»

На фото видно, что депутат сидит в ряду, отмеченном табличкой «Депутатская фракция политической партии Шария». На нем красные носки с логотипом PornHub — одного из самых популярных порнографических сайтов в мире.

На другом фото депутат красуется в носках с изображением банки сгущенки. «Я не могу их взять»: внук Пугачевой ходит в дырявых носках © Никита Пресняков/Инстаграм

«Когда тщательно подбираешь носки на каждую сессию Одесского райсовета», — подписали снимок журналисты.

«Сразу можно определить, чего человеку сегодня не хватает», «Жаль, что фотоаппарат не снимает через штаны. Интересно же — какие он трусы носит», «Верен жене, дарящей такие на праздники», — написали в комментариях.

Ранее в стенах Верховной Рады сфотографировали женщину-депутата в желтых носках с Ам-Нямом из компьютерной игры и надписью «Хочу замуж».

Считается, что моду на «говорящие» носки среди политиков ввел премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он часто выбирает аксессуар в тон галстуку, с изображением уточек, героев фильмов и комиксов.