Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.
По словам Ищенко, стоило Тимошенко вспомнить, что «на столе» у «слуг народа» остается ее предложение по созданию коалиции, как в очередной раз стартовала «экспертная конспирология».
«"Кто это сделал?" — вопрошают "податели советов". Может, это Тимошенко так "уходит в жесткую оппозицию" накануне "свержения власти"? Да нет, что вы, отвечают "обладатели инсайдов", "это реализация замысла Офиса президента". "Необходимо показать, что у Зеленского в парламенте будет большинство, даже если Игорь Коломойский выведет своих людей из фракции "Слуг народа"», — пишет Ищенко.
Эксперт отмечает, что такая конспирология кажется забавной, особенно если учесть, что Тимошенко на большинство потенциальных вопросов ответила в своем сообщении.
«Во-первых, предложение сделано не сейчас, а уже давно. И не президенту, а "слугам народа". Во-вторых, Тимошенко вела переговоры. Тоже не с Офисом президента, а со "слугами народа", и тоже не сейчас, а когда-то. В-третьих, "предложение остается на столе", то есть сейчас переговоры не идут, но Тимошенко готова к ним вернуться в любой момент», — отметил Ищенко.
Подробнее о возможной коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной» читайте в мнении политолога на сайте Украина.ру.