Свое предложение о создании коалиции Юлия Тимошенко направила «Слуге народа» уже давно, и здесь нет никакой конспирологии, уверен политолог Ростислав Ищенко. Об этом он рассказал в своей статье на сайте издания Украина.ру

Ранее лидер «Батькивщины», экс-премьер Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с правящей партией. По ее словам, на такой шаг ее подтолкнула тяжелая ситуация в экономической, медицинской и социальной сферах страны.

По словам Ищенко, стоило Тимошенко вспомнить, что «на столе» у «слуг народа» остается ее предложение по созданию коалиции, как в очередной раз стартовала «экспертная конспирология».

«"Кто это сделал?" — вопрошают "податели советов". Может, это Тимошенко так "уходит в жесткую оппозицию" накануне "свержения власти"? Да нет, что вы, отвечают "обладатели инсайдов", "это реализация замысла Офиса президента". "Необходимо показать, что у Зеленского в парламенте будет большинство, даже если Игорь Коломойский выведет своих людей из фракции "Слуг народа"», — пишет Ищенко.

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

«Во-первых, предложение сделано не сейчас, а уже давно. И не президенту, а "слугам народа". Во-вторых, Тимошенко вела переговоры. Тоже не с Офисом президента, а со "слугами народа", и тоже не сейчас, а когда-то. В-третьих, "предложение остается на столе", то есть сейчас переговоры не идут, но Тимошенко готова к ним вернуться в любой момент», — отметил Ищенко.

Подробнее о возможной коалиции «Слуги народа» с «Батькивщиной» читайте в мнении политолога на сайте Украина.ру.