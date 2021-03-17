Пульт для голосования в зале заседаний Верховной Рады (ВР) задымился у одного из депутатов от фракции «Голос». Соответствующее видео 17 марта в Telegram обнародовал глава этой фракции Ярослав Железняк

Сенсорная кнопка в Раде: чем занять руки депутатов во время голосования © Facebook, Слуга Народу | Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк выложил видео, как загоревшуюся кнопку пытаются починить, а депутат от «Слуги народа» Александр Качура написал в Telegram, что в Раде объявлен перерыв.

«В секторе партии "Голос" загорелся пульт для голосования. Объявлен перерыв на 15 минут для проветривания зала ВР», — сообщил он.

Ранее Качура также рассказывал, как можно обмануть сенсорную кнопку в парламенте.

С начала марта в Раде заработала новая сенсорная кнопка. По новым правилам ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека.