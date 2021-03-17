Железняк выложил видео, как загоревшуюся кнопку пытаются починить, а депутат от «Слуги народа» Александр Качура написал в Telegram, что в Раде объявлен перерыв.
«В секторе партии "Голос" загорелся пульт для голосования. Объявлен перерыв на 15 минут для проветривания зала ВР», — сообщил он.
Ранее Качура также рассказывал, как можно обмануть сенсорную кнопку в парламенте.
С начала марта в Раде заработала новая сенсорная кнопка. По новым правилам ее нельзя отпускать до конца голосования, пока результаты не высветятся на табло. Это делает невозможным проголосовать за другого человека.