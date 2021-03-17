Почти 40% жителей Украины испытывают по отношению к президенту Владимиру Зеленскому преимущественно негативные эмоции, около 50% считают, что его моральные качества не соответствуют должности, следует из результатов опроса социологической службы Центра Разумкова, обнародованных 17 марта на сайте организации

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года, набрав по итогам второго тура выборов 73,22% голосов, что позволило ему одержать победу над действующим главой государства Петром Порошенко.

«39% респондентов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 18,5% — преимущественно положительные, 26% — в равной степени негативные и позитивные, 13% — не вызывает каких-то эмоций», — говорится в публикации.

Зеленский в объятиях Тимошенко: «А был ли мальчик?» © РИА Новости, facebook.com/YuliaTymoshenko

Также 47% респондентов считают, что «качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины».

Противоположной точки зрения придерживаются 18% опрошенных, 29% полагают, что качества Зеленского «соответствующие и несоответствующие в равной степени».

Опрос проводился с 5 по 9 марта среди жителей Украины во всех регионах, за исключением ДНР и ЛНР, в виде личного интервью, опрошены 2018 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,3%.