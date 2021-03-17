Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года, набрав по итогам второго тура выборов 73,22% голосов, что позволило ему одержать победу над действующим главой государства Петром Порошенко.
«39% респондентов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вызывает у них преимущественно негативные эмоции, 18,5% — преимущественно положительные, 26% — в равной степени негативные и позитивные, 13% — не вызывает каких-то эмоций», — говорится в публикации.
Отмечается, что остальные респонденты не смогли ответить на данный вопрос.
Также 47% респондентов считают, что «качества личности (особенности характера, волевые и моральные качества) Зеленского в большей степени не соответствуют должности президента Украины».
Противоположной точки зрения придерживаются 18% опрошенных, 29% полагают, что качества Зеленского «соответствующие и несоответствующие в равной степени».
Опрос проводился с 5 по 9 марта среди жителей Украины во всех регионах, за исключением ДНР и ЛНР, в виде личного интервью, опрошены 2018 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность не превышает 2,3%.