Украинская певица, выступающая под именем Джерри Хейл, заявила о потере голоса, объяснив произошедшее неправильным воспитанием. Об этом она 16 марта сделала запись в своем Instagram

«Я допустила ошибки, накопила в себе непроговоренное — и сначала сдавило шею и горло, а уже через несколько дней голос сказал: "Я пойду, а ты пока подумай над своим поведением"», — написала певица.

«Лечитесь»: фанаты защитили Киркорова от взбесившихся украинцев © Пресс-служба Филиппа Киркорова

Хейл констатировала, что замалчивание чего-либо не говорит о том, что человек хороший, а значит, что он таковым хочет казаться, на самом деле вредя себе невыраженными эмоциями.

Читайте также: «Воспитывает рабов»: украинская актриса призвала Зеленского уйти в отставку.

Джерри Хейл, по паспорту Яна Шемаева, родилась в Киевской области, является блогером и певицей. Свой творческий путь начала в 2012 году, когда стала выкладывать в сеть треки известных украинских и западных исполнителей, например «Океана Ельзи» и The Hardkiss.