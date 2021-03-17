Министр юстиции Украины Денис Малюська 17 марта в интервью «Украинским новостям» заявил, что могут возникнуть сложности с блокированием YouTube-канала Анатолия Шария, которого на Украине подозревают в государственной измене

Олег Царев: Скоро могут запретить ОПЗЖ и Партию Шария © Скриншот из видео Украина.ру

«Смогут — не смогут это сделать — вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится. Для этого нужны решения — в конце концов, нужно получить приговор в уголовном производстве или задействовать другие механизмы. Пока я не видел решение, которое служило бы основанием для закрытия канала», — сказал Малюська.

Ранее Шарию на Украине сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Шарий бежал с Украины в 2012 году и получил политическое убежище в Литве. По неподтвержденным данным, Шарий находится в Испании. Летом 2019 года он объявил о создании «Партии Шария».