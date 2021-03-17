Система должна была ускорить принятие решений военными на поле боя и координировать свои действия. Расследователи называют ее «главным IT-провалом оборонки».

«Разработка одного модуля оценена в 25 000 часов (три года работы трех программистов), а аудиторы говорят, такой код может написать один человек за несколько недель», — говорится в расследовании.

Украина: извилистый путь в НАТО
Украина: извилистый путь в НАТО
© nato.int
По данным журналистов, утверждающих, что получили доступ к результатам аудита, на проект затрачено около 600 млн грн.

Его разрабатывала компания, до этого не занимавшаяся созданием софта и торговавшая компьютерами и лицензионным программным обеспечением сторонних разработчиков.

Аудиторы определили проблемы с безопасностью системы «Дзвін», перерасход средств и невозможность интеграции системы с аналогичной программой, используемой НАТО. 