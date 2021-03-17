Вандалы изуродовали скульптурную композицию в виде писающих мальчиков на Пейзажной Аллее в украинской столице. Соответствующие снимки 17 марта опубликовали в Telegram-канале «Сегодня»

Вандалы на Украине сломали каменную бабу возрастом в несколько тысяч лет © Скриншоты с видео Андрея Гудзя

Кроме того, на скульптурах мальчиков нарисовали большие буквы так, чтобы крупно читалась аббревиатура «A.C.A.В.» Эти буквы известны за границей, они расшифровываются как All Cops Are Bastards, что в переводе значит «Все копы — ублюдки». Именно такую аббревиатуру часто используют как тюремную татуировку в Великобритании.

Случаи вандализма на Украине фиксируют не редко. Людей не останавливает даже «почтенный возраст» и культурная ценность некоторых памятников. Так, в конце прошлого года в городе Южноукраинске Николаевской области вандалы уничтожили древний памятник в виде простейшего мегалита возрастом более 5 тысяч лет. До этого святилище бронзового века было воссоздано в Южноукраинском историческом музее усилиями энтузиастов.