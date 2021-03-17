Каждого мальчика злоумышленники разрисовали в яркие цвета и дали имя, написав их на лбах, вроде «Я — Вася».
Кроме того, на скульптурах мальчиков нарисовали большие буквы так, чтобы крупно читалась аббревиатура «A.C.A.В.» Эти буквы известны за границей, они расшифровываются как All Cops Are Bastards, что в переводе значит «Все копы — ублюдки». Именно такую аббревиатуру часто используют как тюремную татуировку в Великобритании.
Случаи вандализма на Украине фиксируют не редко. Людей не останавливает даже «почтенный возраст» и культурная ценность некоторых памятников. Так, в конце прошлого года в городе Южноукраинске Николаевской области вандалы уничтожили древний памятник в виде простейшего мегалита возрастом более 5 тысяч лет. До этого святилище бронзового века было воссоздано в Южноукраинском историческом музее усилиями энтузиастов.