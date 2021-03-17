Министр иностранных дел Украины Николай Кулеба назвал заявление США о якобы вмешательстве России в выборы президента в 2020 году концом мифа о «вмешательстве Украины». Такое заявление он сделал 17 марта в Twitter

«Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ», — написал Кулеба.

Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Утверждается, что якобы российские спецслужбы распространяли дезинформацию о президенте США Джо Байдене, а иранцы пытались подорвать поддержку Дональда Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не допустит вмешательства Украины в выборы президента США.