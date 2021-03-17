«Конец мифа о "вмешательстве Украины в выборы". Разведывательное сообщество США не нашло никаких признаков причастности украинского правительства к подрывным мерам против США. Вмешательство осуществляла Россия, которая также стремилась уменьшить поддержку Украины со стороны США. Очередное громкое фиаско РФ», — написал Кулеба.
Ранее сообщалось, что в отчете разведки США говорится, что в 2020 году якобы Иран и Россия вмешивались в президентские выборы в США.
Утверждается, что якобы российские спецслужбы распространяли дезинформацию о президенте США Джо Байдене, а иранцы пытались подорвать поддержку Дональда Трампа.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не допустит вмешательства Украины в выборы президента США.