Шахтёры Львовской области приехали в Киев пикетировать правительственный квартал и Министерство энергетики из-за долгов по зарплате. Об этом 17 марта сообщает PavlovskyNews в Telegram

«В эти минуты проходит встреча протестующих с и.о. министра энергетики Юрием Витренко. До этого шахтёры Червонограда были под стенами Офиса президента. К ним вышла представитель ОП Юлия Свириденко, пообещав проинформировать об этой проблеме президента и набсовет «Центрэнерго», — говорится в сообщении.

«Шахтеров обрекают на вымирание». Западному Донбассу угрожает социальная катастрофа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее работники завода «Электротяжмаш» в Харькове перекрыли проспект с требованием выплаты заработной платы. В конце декабря протесты из-за зарплат начались на шахтах олигарха Рината Ахметова.