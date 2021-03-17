«В эти минуты проходит встреча протестующих с и.о. министра энергетики Юрием Витренко. До этого шахтёры Червонограда были под стенами Офиса президента. К ним вышла представитель ОП Юлия Свириденко, пообещав проинформировать об этой проблеме президента и набсовет «Центрэнерго», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что, по словам шахтеров, задолженность по зарплате горнякам госшахт достигла 1,7 млрд грн (около 4,1 млрд рублей). По бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» сегодня на эти и другие потребности поступило всего лишь 204,5 млн грн (около 500 млн рублей).
Ранее работники завода «Электротяжмаш» в Харькове перекрыли проспект с требованием выплаты заработной платы. В конце декабря протесты из-за зарплат начались на шахтах олигарха Рината Ахметова.